сегодня в 11:35

Захарова: пусть ВВС и CNN посмотрят на место удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале объявила, что ведомство организует для иностранных журналистов поездку в Старобельск. Это решение принято после заявлений западных дипломатов в Совете Безопасности ООН. В частности, представитель Латвии Санита Павлюта-Десландес назвала информацию об ударе ВСУ по колледжу «провокацией и фейком Кремля».

Захарова пригласила аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов лично посетить место трагедии.

«Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится», — едко заметила дипломат.

Захарова рассчитывает, что западные журналисты не откажутся от возможности увидеть все своими глазами.

При атаке на педагогический колледж в Старобельске погибли 10 человек, 48 пострадали, еще 11 студентов числятся пропавшими без вести. Среди жертв — дети и подростки. Россия настаивает, что удар нанесла Украина. Западные дипломаты эту информацию отрицают.

МИД РФ последовательно добивается международного признания фактов ударов по гражданским объектам на территории ЛНР. Приглашение журналистам — шаг, призванный продемонстрировать реальную картину происходящего тем, кто продолжает сомневаться. Ожидается, что поездка состоится в ближайшее время.

