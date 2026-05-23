Герой России рассказал, зачем беспилотным войскам казаки

Основой для формирования казачьих подразделений внутри войск БПЛА станет уже наработанный и успешный опыт казаков, управляющих дронами. Такой точки зрения придерживается командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев, рассказавший об этом НСН. По его убеждению, данное, давно ожидаемое решение коренным образом изменит систему обеспечения и финансирования малых отрядов беспилотников.

Как пояснил депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий, внутри войск беспилотных систем Минобороны появятся казачьи формирования. Он пояснил, что в нынешней зоне СВО главенствует война дронов, а значит, новому роду войск жизненно необходимы казаки — опытные специалисты. Ликонцев, в свою очередь, подчеркнул, что на текущий момент беспилотные системы есть в любом казачьем отряде.

«Казачьи подразделения воюют на Донбассе с 2014 года. Ребята обладают огромным опытом. В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему — и работа ведется уже общим коллективом. Слава Богу, теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета. Это очень хорошо! Сейчас идет современная война — она быстрее по своей сути, чем раньше. Это не старый устав, который „прописан кровью“ дедов, мы сами его пишем… Я считаю, что будет очень правильно подтягивать в такие подразделения именно тех бойцов, которые уже имеют боевой опыт», — рассказал комбриг Ликонцев.

Он подчеркнул, что казачьи отряды давно наладили взаимодействие друг с другом: своих они не подведут.

Герой России также добавил, что на сегодняшний день беспилотные комплексы имеются в любом казачьем отряде. Они применяются не только в дронах, но и в специальных тележках для эвакуации раненых, доставки боеприпасов или продовольствия.

«Среди них — FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой. Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте — это будет более рационально с точки зрения командира и эффективности подразделения», — уточнил Ликонцев.

Рассуждая о месте беспилотников в современной войне, Герой России отметил их роль в бою, а также неизменность ключевых принципов ведения сражений. По его словам, беспилотник — это один из элементов огневой поддержки.

«И в царские времена, и в советские, и в современной России считается, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной — она останется „серой зоной“. Пока там нет человека, любую машину можно обмануть. Этому мы и учимся на этой войне: ищем все новые способы борьбы с такими угрозами. Нам необходима эта система. Но пушки как были, так и останутся; бомбардировщики как были, так и останутся. Беспилотник — это лишь один из инструментов войны», — подчеркнул Ликонцев.

