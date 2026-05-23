Девятикратные родители: в Московском зоопарке родился малыш капуцина-плаксы

В Московском зоопарке 9 апреля у капуцинов-плакс родился детеныш. Его родители — Нори и Матрос, сообщается на сайте mos.ru .

Новорожденный чувствует себя хорошо. Однако большую часть времени предпочитает лежать на спине или груди матери.

Пол новорожденного пока остается загадкой для зоологов. Специалисты смогут точно определить его лишь тогда, когда детеныш повзрослеет, начнет самостоятельно спускаться на землю и перемещаться по вольеру без помощи Нори.

У пары родителей большая история. Отец Матрос появился на свет в Московском зоопарке в 2004 году, успел пожить в Екатеринбурге, а затем вернулся обратно.

Нори родилась в Москве в 2009 году. За время совместного проживания эти приматы стали родителями уже девяти детенышей. Многие из них повзрослели и были отправлены в ведущие отечественные, зарубежные зоопарки.

В первые сутки после родов самка вела себя осторожно и старалась скрываться в самых уединенных зонах вольера. Так она защищала потомство от посторонних глаз.

Потом Нори адаптировалась и уже позволяет остальным членам стаи подходить, обнюхивать и разглядывать малыша. Она также вернулась к грумингу — ритуальному перебиранию шерсти, которое укрепляет социальные связи в группе.

Глава семейства, Матрос, в процесс ухода пока не вовлечен. У данного вида обезьян отцы традиционно подключаются к воспитанию наследников гораздо позже, когда те начинают проявлять осознанную самостоятельность.

