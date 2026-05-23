сегодня в 12:24

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 23–25 мая

22 мая на территории гослесфонда Московской области произошли 3 пожара — в Белавинском, Шатурском и Мещерском участковых Лесничествах. При тушении возгораний были задействованы 40 человек личного состава лесопожарных формирований и 16 единиц техники. Пожары были потушены в день выявления, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

23 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — IV класс.

24 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Ступинском лесничестве — IV класс.

25 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве — I класс, в Бородинском, Волоколамском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Ногинском и Ступинском лесничествах — IV класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 13-22С, ночью — плюс 7-14С. Обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.