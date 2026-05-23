Мирошник: место трагедии в Старобельске снова атакуют украинские дроны

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что место трагедии в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) вновь подвергается атакам украинских беспилотников. Спасателям, которые разбирают завалы разрушенного колледжа, приходится постоянно прерывать работу. Как только звучит команда «воздух», все прячутся в укрытие.

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отрабатывают по вражеским дронам. Несмотря на опасность, спасательные работы продолжаются. Люди делают все возможное, чтобы найти выживших и извлечь тела погибших из-под обломков.

Удар по зданию педагогического колледжа в Старобельске был нанесен в ночь с 20 на 21 мая. ВСУ использовали четыре беспилотника. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Жертвами трагедии стали 10 студентов, еще 11 человек числятся пропавшими без вести.

Российская сторона неоднократно заявляла, что удары по гражданским объектам являются военным преступлением. Несмотря на повторные атаки дронов, спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы. Поисковая операция не прекращается ни на минуту.

Один из пострадавших при атаке ВСУ находится в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.