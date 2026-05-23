Врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил об ухудшении состояния одного из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Медики продолжают бороться за жизнь пациента, пишет РИА Новости .

Удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа был нанесен в ночь с 20 на 21 мая. По информации Следственного комитета, ВСУ использовали четыре беспилотника самолетного типа. В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник.

По последним данным главы ЛНР Леонида Пасечника, жертвами трагедии стали 10 студентов. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести. Их судьба пока неизвестна. Поисково-спасательные работы на месте разрушенного здания продолжаются.

Общее число пострадавших на данный момент составляет 48 человек. Все они были доставлены в больницы региона. Состояние остальных раненых оценивается как средней и легкой степени тяжести. Российские власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений западных дипломатов в Совете Безопасности ООН о том, что удар в Старобельске — это «фейк Кремля», заявила, что ведомство организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии, чтобы те своими глазами все увидели.

