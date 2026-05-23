МЖД предупредила москвичей об изменении в расписании поездов на МЦК

Московская железная дорога в Telegram-канале сообщила об изменении графика движения поездов на Московском центральном кольце в субботу, 24 мая. «Ласточки» будут курсировать с минимальным интервалом — всего четыре минуты. Учащенное движение продлится до 22:00.

Изменения связаны с проведением крупного мероприятия на стадионе «Лужники». Рядом с ним находится одноименная станция МЦК. Ожидается, что после окончания мероприятия многие зрители воспользуются электричками, чтобы разъехаться по городу.

Чтобы избежать давки и скопления пассажиров, железнодорожники заранее подготовили усиленный график. Четырехминутный интервал позволит быстро вывозить людей с платформ. Такой режим работы считается максимально комфортным для пассажиров.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать изменения в расписании. Обычно «Ласточки» на МЦК ходят с интервалом от 4 до 8 минут в зависимости от времени суток. 24 же мая плотный график сохранится на протяжении почти всего дня.

24 мая в «Лужниках» состоится масштабный праздник «День футбола». Организатором мероприятия является департамент спорта города Москва.

