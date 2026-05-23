Штормовой удар по Москве: ветер разгонялся до 20 м/с, регион засыпало градом

На Московский регион обрушился мощный холодный атмосферный фронт, принесший с собой обильные осадки, град и штормовой ветер. Интенсивность разгула стихии оказалась рекордной, написал в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

На метеостанции ВДНХ за время прохождения грозы зафиксировали 16 мм осадков. Это порядка 26% от всей климатической нормы мая.

Прошедший ливень сумел обновить суточный исторический максимум, который удерживался с 2009 года. Тогда в Москве выпало 18,3 мм осадков. На этот раз непогода сопровождалась аномально высокой частотой молниевых разрядов.

Серьезный удар стихии пришелся и на округа в Московской области. Согласно метеоданным, наиболее сильные дожди прошли в Ново-Иерусалиме, где выпало 13 мм осадков. В Долгопрудном и Пушкине этот показатель составил девять мм, а в Наро-Фоминске — восемь. Чуть менее интенсивные, но все равно обильные осадки зарегистрировали в Солнечногорске и Талдоме (семь мм), а также в Дмитрове (шесть мм).

Помимо непрекращающегося дождя, грозовой фронт принес в столичный регион опасные штормовые ветра. Сильнее всего верховые порывы ощущались в районах крупных авиационных узлов. Так, в аэропорту Домодедово приборы зафиксировали воздушные потоки скоростью 16 м/с, в Шереметьеве шквалистый ветер разогнался до 18 м/с. Пиковые значения были отмечены во Внукове — 20 м/с.

