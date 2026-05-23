Волонтеры на сапе спасли чайку, запутавшуюся в леске над рекой Кузьминкой

В Санкт-Петербурге волонтерам пришлось проводить настоящую спасательную операцию. Над рекой Кузьминкой в рыболовной леске запуталась чайка. Птица барахталась в воздухе и отчаянно пыталась выбраться самостоятельно, но у нее ничего не получалось, сообщает «Mash на Мойке» .

На помощь пришли волонтеры из «Кошкиспаса». Добраться до пернатой удалось только по воде — спасатели использовали сап (доску для гребли — ред.). И они успели вовремя. Заметив приближающихся людей, чайка ожила, но благодарности не проявила: птица активно сопротивлялась и больно кусала своих спасителей клювом.

На берегу начался самый ответственный этап. Леска оказалась намотана почти на все крыло чайки. Волонтерам пришлось долго и аккуратно распутывать пернатую пленницу. Несмотря на агрессивное поведение, спасатели действовали максимально осторожно, чтобы не травмировать птицу.

После вызволения из лески чайку отправили на восстановление в центр помощи диким животным «Сирин». Там о ней позаботятся специалисты. Как только птица окрепнет и полностью поправится, ее выпустят обратно на волю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.