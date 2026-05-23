За минувшие сутки в Подмосковье ликвидированы три лесных пожара

22 мая на территории лесного фонда Московской области обнаружили 3 пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В 1 км от деревни Мануйлово Орехово-Зуевского г. о. с помощью системы видеомониторинга был обнаружен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за 4 часа.

В 1 км от деревни Кобелево м. о. Шатура местные жители заметили очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали 16 человек личного состава лесопожарных формирований и 6 единиц техники за менее чем 2 часа.

В 6 км от деревни Красная Горка м.о Шатура с помощью системы видеомониторинга был обнаружен очаг возгорания.

Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 6 единиц техники за менее чем 3 часа.

Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.