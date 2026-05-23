Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале сообщила, что британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась от поездки в Старобельск.

Российская сторона приглашала иностранных журналистов на место трагедии — в педагогический колледж, разрушенный в результате удара Вооруженных сил Украины, чтобы те увидели правду своими глазами.

«Британская телерадиокомпания BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN — в отпуске», — сообщила Захарова, сопроводив пост финальной заставкой юмористического тележурнала «Ералаш».

Таким образом, ни одна из крупнейших западных телекомпаний не воспользовалась предложением российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ неоднократно заявлял, что западные СМИ игнорируют факты преступлений украинских военных против мирного населения Донбасса. Приглашение журналистам в Старобельск было сделано, чтобы продемонстрировать реальные последствия атаки на гражданский объект. Отказ BBC и CNN, по мнению российских дипломатов, лишь подтверждает их необъективность.

