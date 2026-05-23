В Латвии неизвестный беспилотник рухнул в озеро и сдетонировал

В Латвии произошло необычное происшествие — в озеро упал беспилотник неизвестного происхождения и взорвался. Об этом сообщила государственная полиция республики, пишет ТАСС .

Происшествие случилось на юго-востоке страны — в озере Дридзис. По данным полиции, дрон сдетонировал при контакте с водой.

Жертв и пострадавших в результате падения неизвестного дрона нет. Спецслужбы Латвии обнаружили на месте предположительные части беспилотника. В настоящее время они продолжают осмотр места падения и изучают обломки, чтобы установить происхождение летательного аппарата.

Инцидент примечателен тем, что произошел спустя несколько дней после рассекречивания информации Службой внешней разведки России. 19 мая пресс-бюро СВР РФ сообщило, что киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операций с использованием беспилотников против России. Украина мотивировала это тем, что точное место запуска дронов определить будет невозможно.

По данным российской разведки, латвийские власти согласились на проведение операций, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Пока неясно, связан ли упавший в озеро дрон с этой договоренностью. Расследование продолжают как латвийские спецслужбы, так и международные эксперты.

