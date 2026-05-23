Ефимов: новая школа в Текстильщиках готова более чем на 70%

На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики инвестор строит школу. Учебное заведение рассчитано на 750 мест — его строительная готовность уже превышает 70%, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школа возводится на территории формирующегося жилого комплекса «Волжский Парк» по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, вл. 3. Объект находится в пешей доступности от домов — это позволит снизить нагрузку на уже работающие образовательные учреждения.

«Район Текстильщики, где проживает более ста тысяч человек, активно преобразуется. Школа в крупном жилом квартале — это не просто очередной объект, а необходимый элемент развития динамично растущего района. Сейчас застройщик ведет отделочные работы внутри здания, монтаж внутренних инженерных систем, а также благоустраивает прилегающую территорию. В школе на 750 учащихся будут специализированные и универсальные учебные кабинеты. Для углубленного изучения предметов и практических занятий оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что также будут построены спортивные залы, многофункциональное многосветное пространство и актовый зал. После того как все работы завершат, застройщик передаст здание городу.

Фасады оформили в теплой природной гамме. Для этого использовали навесную вентилируемую систему из бетонной плитки, которая имитирует кирпичную кладку.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что школа имеет четыре этажа и Г-образную форму. Учебные блоки спроектированы так, чтобы потоки младших, средних и старших классов не пересекались: для начальной и основной школы предусмотрены отдельные входы. Внутренняя планировка продумана с акцентом на безопасность и комфорт: высота потолков — не менее 3,3 м, коридоры выполнены просторными, во всех помещениях обеспечено естественное освещение. Для занятий спортом оборудованы залы, а на прилегающей территории запланированы универсальные площадки для мини-футбола и волейбола, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину, подвижных игр и отдыха, а также места для сбора учеников.

Социальный объект начали возводить в декабре 2023 года. Строительство ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

В ведомстве отметили, что эксперты «Контроля Москвы» сопровождают реализацию проекта школы суммарной площадь. около 19,8 тыс. кв. м с подготовительного этапа и до момента приемки. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели седьмую выездную проверку. В ходе нее они оценили качество выполненных фасадных и инженерных работ, а также используемых материалов — насколько они соответствуют требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

В Градостроительном комплексе Москвы добавили, что основные объемы школы облицованы светлой плиткой. Спортивные блоки, обеденный зал и медиатека выделены более темным терракотовым цветом. Откосы и элементы входных групп выполнены из оцинкованной стали с медным покрытием — это создает аккуратный контраст. Входные группы с тамбурами заглублены в плоскость фасада, что обеспечивает дополнительный комфорт при входе в здание.

На прилегающей территории также будут обустроены зоны отдыха с учетом принципов безбарьерной среды.

Девелопер проекта — компания «ПИК».

Строительство соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».