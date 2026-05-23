Подмосковные школьники стали триумфаторами агротехнологического конкурса

Школьники из Московской области вошли в число победителей регионального этапа международного конкурса «АгроНТРИ-2026», который завершился на площадке Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. Юные аграрии получили шанс представить регион в финале и побороться за путевки в «Артек», сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс, ориентированный на учеников из сельских территорий и малых городов, в этом сезоне привлек рекордное внимание: организаторы получили более 47 тысяч заявок со всех уголков России. По итогам строгого онлайн-отбора в очный тур в Москве прошли около 250 лучших участников, которым предстояло доказать свой профессионализм не в теории, а на практике.

В течение двух конкурсных дней школьники работали на девяти профильных площадках, погружаясь в реальные процессы современного агропромышленного комплекса. Участники осваивали работу с цифровыми паспортами животных, изучали передовые методы биологической защиты растений и знакомились с работой диагностических систем, определяющих развитие ветеринарии будущего.

Серьезную конкуренцию юным аграриям составили представители Московской области, многие из которых поднялись на высшую ступень пьедестала. В престижной номинации «АгроСМАРТ» лучшими стали Дарья Коровкина из Одинцово и Милана Кубракова из Раменского.

В ветеринарном направлении «АгроВЕТ» победу одержали Тимофей Дудченко из Одинцово и Анна Костюченко из Ленинского городского округа. Настоящий пчелиный десант из Подмосковья показал класс в номинации «ДоброПчел»: лидерами признаны Валерия Калинина (Одинцово), а также Герман Карсанин и Полина Крашенинникова из Подольска.

Отличились подмосковные школьники и в биотехнологиях. В номинации «АгроБИО» золотые медали забрали Моника Заргарян и Карина Бондарева из Одинцово, а также Анастасия Зеленцова из Дмитровского городского округа.

Кульминацией соревнований стала торжественная церемония награждения, на которой ректор академии лично вскрыл конверт с именами финалистов. Победители получили ценные призы и дипломы, но главной наградой для них стала возможность представить академию на всероссийском финале, который пройдет осенью и продолжить борьбу за путевки в Международный детский центр «Артек».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что конкурс становится для талантливой молодежи эффективным социальным лифтом, позволяя сделать первый шаг в профессию через знакомство с цифровыми решениями, инструментами биобезопасности и инновациями в животноводстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.