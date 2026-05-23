Двое «тяжелые»: что с раненными при обрушении в школе №13 учениками
Фото - © Прокуратура города Севастополя
В медицинских учреждениях Севастополя остаются шесть несовершеннолетних, получивших травмы различной степени тяжести во время обрушения балкона в общеобразовательной школе №13. Об этом рассказал губернатор субъекта РФ Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Пострадавшие юноша и девушка находятся в тяжелом состоянии. За ними следят врачи.
Еще четверо школьников — пациенты средней степени тяжести. Им проводят весь комплекс процедур. При этом накануне из больницы выписали двоих детей, чье состояние здоровья больше не вызывает у специалистов опасений.
Для оказания высокотехнологичной помощи наиболее пострадавшим школьникам было принято решение задействовать ведущие федеральные клиники. Молодого человека с самыми серьезными повреждениями сегодня успешно транспортировали на специальном реанимобиле в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), где его лечением уже занялись московские специалисты.
Еще одного юношу 23 мая отправляют в Москву на поезде. Там его сопровождают мать и квалифицированный медицинский работник.
20 мая выпускники школы в Севастополе прыгали на балконе во время фотосессии, он обрушился. Пострадали 10 человек.
