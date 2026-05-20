Все в крови: подробности обрушения балкона со школьниками в Севастополе

Выпускники прыгали на балконе перед его обрушением в севастопольской школе
Происшествия

Фото - © Telegram-канал Mash

Выпускники севастопольской школы начали прыгать на балконе во время совместной фотосессии, что привело к его обрушению, сообщает Mash.

В среду десять детей пострадали при обрушении балкона в школе № 13 в Севастополе. Одного из пострадавших подростков доставили в больницу без сознания.

На опубликованных кадрах видно, что после обрушения балкона крыльцо залито кровью, повсюду разбросаны обломки конструкции. После ЧП территорию огородили.

В 2020 году на капремонт школы потратили около 3,8 млн рублей. В 2024 году ремонтные работы вновь проводили. Глава Севастополя Михаил Развожаев отчитывался о полной замене коммуникаций, окон, дверей, починке фасадов и помещений.

