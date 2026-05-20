Хотели сделать фото: балкон с детьми обрушился в школе в Севастополе
Десять детей пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе
Фото - © Медиасток.рф
Десять детей пострадали при обрушении балкона в одной из школ в Севастополе. Ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщает 112.
ЧП произошло в школе №13 в Нахимовском районе. Одного из пострадавших школьников доставили в больницу без сознания.
Еще пятерых пострадавших учеников госпитализировали с травмами средней тяжести, а четверых — с ушибами и ссадинами.
К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.