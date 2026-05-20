Пожар на ж/д станции Выхино потушили

сегодня в 12:27

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, которое произошло на ж/д станции Выхино Казанского направления МЖД в среду, сообщает столичный Дептранс.

Ранее огонь охватил одну из секций ограждения платформы. На месте с пожаром оперативно справились сотрудники МЧС России.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Инцидент никак не повлиял на движение пригородных поездов и на работу станции метрополитена.

