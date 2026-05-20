Путин встретился с китайцем, который виделся с президентом еще ребенком

Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным рабочим визитом. Глава государства встретился с китайцем, с которым он виделся, когда тот был еще ребенком, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Пэн Паем. В июле 2000 года президент фотографировался с мальчиком в пекинском парке Бэйхай — тогда он впервые посетил Китай.

Пай давно вырос. После встречи с президентом он заинтересовался русской культурой и наукой, окончил МАДИ и вернулся в Китай. Мужчина работает в родной провинции.

«Сразу очень хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. И, честно говоря, для меня это большая неожиданность — встреча с вами. Я посмотрел кадры нашей неожиданной встречи много лет назад, вспомнил эту встречу. Честно говоря, это было очень приятно», — сказал российский лидер.

