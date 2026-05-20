Шторм выбросил на берег Аргентины сотни «рыб-пенисов»

Очевидец снял на видео редких червей и морскую мышь после шторма в Аргентине

После шторма на побережье Аргентины нашли сотни морских червей Urechis unicinctus, известных как «рыбы-пенисы». Видео с необычными морскими обитателями быстро разошлось в соцсетях, сообщает «Царьград» .

Местный житель обнаружил на берегу сотни червей вида Urechis unicinctus, когда выгуливал собаку. Эти морские обитатели обычно живут в норах на дне и появляются на суше только после сильных штормов.

«Никогда не видел ничего подобного — берег был буквально усыпан этими червями», — поделился очевидец.

Несмотря на необычный внешний вид, напоминающий мужской половой орган, в странах Восточной Азии этих червей считают деликатесом и употребляют в сыром виде.

Кроме того, на берегу нашли морскую мышь (Aphrodita aculeata) — многощетинкового червя с переливающейся окраской. Его щетинки действуют как фотонные кристаллы и меняют цвет с синего на зеленый в зависимости от угла света. Такая особенность помогает отпугивать хищников.

Подобные случаи происходят и в других странах. Ранее сильные ветры выбросили на побережье Сан-Франциско тысячи парусниц Velella, внешне напоминающих медуз.

