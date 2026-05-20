Ефимов: в Зеленограде возвели 14 соцобъектов за последние 15 лет

С 2011 года в Зеленоградском административном округе под контролем Департамента гражданского строительства столицы ввели в эксплуатацию 14 социальных учреждений. Общая площадь объектов превысила 90 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в перечень вошли:

3 медучреждения (включая поликлиники с высокотехнологичным оборудованием и подстанцию скорой помощи, которая ускорила прибытие врачей на экстренные вызовы);

4 спортивных объекта;

7 образовательных организаций (школы и детсады, спроектированные с учетом актуальных стандартов безопасности и обучения).

«Так, появились поликлиники с передовым оборудованием, подстанция скорой медицинской помощи, которая сократила время реагирования на экстренные вызовы. Новые детские сады и школы созданы с учетом современных требований к обучению и безопасности. Спортивные объекты стали центрами притяжения для любителей активного образа жизни среди москвичей разных возрастов», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Особое внимание в столице уделяют качеству строительства. Современные поликлиники, спорткомплексы и школы возводят с использованием передовых технологий и надежных материалов.

Руководитель Департамента гражданского строительства столицы Алексей Александров добавил, что в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» построили ФОК «Горизонт» в районе Крюково (Середниковская улица, 5). Его площадь составляет около 4 тыс. кв. м.

Двухэтажный комплекс включает:

два бассейна (взрослый и для обучения детей плаванию);

тренажерный зал площадью более 200 кв. м;

буфет и служебные помещения.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».