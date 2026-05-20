Откровенные наряды и любовные истории: в 17 лет Анна Пересильд слишком взрослая

20 мая актриса Анна Пересильд празднует 17-летие. Она снимается в кино, хотя ее родители Юлия Пересильд и Алексей Учитель не хотели для своих дочек актерской карьеры, сообщает «СтарХит» .

Так, Учитель был не в восторге, когда Анна решилась сыграть в жесткой сцене в сериале «Слово пацана», так как боялся за психику подростка. Но девушка доказала близким, что может справляться с трудными задачами на съемочной площадке.

Но при этом окружающие сразу стали твердить, что получать роли в кино в кино Анне помогает только протекция родителей. При этом на главную роль девочки-альбиноса в «Тибре» режиссер Анна Гороян рассматривала десятки претенденток, прежде чем утвердила дочь звездных родителей. К тому же сыграть так, чтобы это устраивало съемочную группу, за девушку мама с папой не могли.

Ее хейтили и за творческие успехи мамы. Например, когда Юлия Пересильд снялась в «Вызове», именно на юную актрису обрушился поток негатива.

«Была одна девочка, которая реально каждый день ко мне подходила и говорила: „Твоя мама не летала в космос!“ Думаю, когда ж ты успокоишься! Она правда каждый день ко мне подходила, говорила это. В общем, это было забавно. Я не знала, что на такое отвечать, — просто разворачивалась, смеялась и уходила», — поделилась Пересильд.

Кроме того, юная актриса считает себя достаточно взрослой, чтобы браться за серьезные роли и носить откровенные наряды на ковровых дорожках. за это Пересильд-младшая также регулярно получает порцию негатива.

«Просто я не позиционирую себя как ребенок. Вот почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру. Поэтому я на такие комментарии внимания не обращаю. Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться», — подчеркивала Анна.

Также в последнее время поклонники обсуждают личную жизнь актрисы. Так, в 2024 году все узнали, что она встречалась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Но не успели фанаты порадоваться за пару, как они сообщили о разрыве.

После расставания с Могильниковым Пересильд зареклась говорить о личной жизни, после появления актрисы на премии VOICE с певцом Ваней Дмитриенко окружающие заговорили о новой звездной паре. А недавно на сцену Пересильд вышла с кольцом на безымянном пальце. Теперь фанаты гадают, была ли помолвка.

