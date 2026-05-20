В Раменском округе провели фестиваль «Гжельский рапид»

Весенний шахматный фестиваль «Гжельский рапид» прошел 17 мая 2026 года в Гжели Раменского округа. В турнире приняли участие 25 юных шахматистов из Москвы, Рязанской и Владимирской областей, а также из семи муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный турнир состоялся в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова». Программа началась с экскурсии от хранителя музея, затем прошли соревнования среди детей, а завершилось мероприятие чаепитием с горячими пирожками под живую музыку саксофона.

Параллельно для гостей организовали мастер-класс по росписи гжельского сувенира, а на детской поляне провели русские игры и фотосессии. «Дом Салтыкова» остается единственным в Гжели музеем, который подробно рассказывает о направлениях, возрождении и современных тенденциях народного промысла. Учреждение много лет предоставляет площадку Гжельскому шахматному клубу для проектов «Шахматы в музее» и «Искусство в спорте».

По итогам турнира в группе А среди детей 2010 года рождения и младше победил Вячеслав Башилов из Москвы, призерами стали Антон Геращенко из Каширы и Александр Тосенко из Москвы. В группе Б среди детей 2016 года рождения и младше первое место занял Лев Носков из Москвы, второе — Екатерина Дронова из Москвы, третье — Тимофей Кофанов из Красногорска. Победителям вручили сине-белые кубки ручной работы, призерам — гжельские медали и грамоты, все участники получили памятные награды. Следующий турнир запланирован на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.