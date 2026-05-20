В Подмосковье подали более 3 тыс заявлений на переоформление газа

Жители Подмосковья подали более 3 тыс заявлений на переоформление договора поставки газа через региональный портал госуслуг. Электронная услуга позволяет оформить и подписать документ онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Переоформить договор необходимо при смене собственника жилья, покупке недвижимости или изменении порядка определения объема потребленного газа. Подать заявление могут физические лица через услугу «Переоформление договора о поставке газа для граждан» на портале госуслуг Московской области.

Для оформления нужно заполнить интерактивную форму и приложить необходимые документы. В сервис встроена проверка наличия договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Готовый договор поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 10 рабочих дней. Для подписания потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись в приложении «Госключ». Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.