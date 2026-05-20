Гонщик из Подмосковья выиграл этап чемпионата России в Волоколамске

Гонщик из Королева Андрей Масленников стал победителем первого этапа чемпионата России по кольцевым гонкам, который прошел 16 и 17 мая на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. По итогам заездов он возглавил личный зачет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первом заезде сезона в классе «Туринг-лайт» на старт вышли 27 пилотов. Масленников с первых кругов прессинговал лидера Николая Карамышева. На последнем круге автомобиль соперника остановился у обочины, и подмосковный гонщик первым пересек финишную черту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что бренд Chery займет производственную площадку в Подмосковье, которую покинула немецкая компания Mercedes-Benz. Там будут делать и бюджетные, и люксовые автомобили.

«Были интересные переговоры с ведущим мировым производителем. Сегодня Китай задает тон, моду на автомобилестроение, особенно в «зеленом» автомобилестроении. (На смену Mercedes — ред.) пришли лидеры китайского автопрома, они чувствуют себя уверенно, буквально недавно у нас закончилась с ними встреча. У нас все готово для подписания с ними специального инвестконтракта. Наш Минпромторг делает все для того, чтобы это свершилось», — сказал Воробьев.