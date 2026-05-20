В Раменском округе провели встречу старост с МЧС и МВД

Рабочая встреча сельских старост с представителями МЧС и МВД прошла в Раменском муниципальном округе. Участники обсудили вопросы взаимодействия и развитие института старост, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области по Раменскому округу, городским округам Бронницы и Жуковский, представители МУ МВД России «Раменское», старосты сельских населенных пунктов и руководители территориальных управлений.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципалитетах развивается институт сельских старост. В конце 2025 года в Раменском округе работали 35 старост в 36 населенных пунктах. С января по апрель 2026 года полномочия завершились у 24 старост, с февраля по апрель назначены три новых. Сейчас в округе действуют 14 старост. Жители деревни Бахтеево выступили с инициативой избрать старосту, протокол схода направлен в совет депутатов.

Институт старост закреплен официально. 23 декабря 2024 года совет депутатов принял решение «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Раменского муниципального округа Московской области», которое определяет порядок их назначения и взаимодействия с органами местного самоуправления.

В ходе мероприятия новым старостам вручили документы и знаки отличия. Их получили Галина Петрова из села Малахово, Андрей Ямщиков из деревни Белозериха, Надежда Ерышева из деревни Дьяково и Ольга Серова из деревни Меткомелино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.