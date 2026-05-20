В Раменском округе строят храм в честь иконы «Взыскание погибших»

Строительство храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» продолжается в деревне Дементьево Раменского округа Подмосковья. Работы ведутся с 2024 года на пожертвования жителей, каждую субботу на площадке проходит молебен о воинах СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Храм возводят на территории городского кладбища в деревне Дементьево. Здание пока находится на этапе строительства, однако каждую субботу в полдень здесь собираются прихожане для совместного молебна. Верующие молятся о военнослужащих, находящихся в зоне СВО, а также совершают панихиды по погибшим бойцам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.