В Павлово-Посадском округе проверили подготовку Электрогорска ко Дню города

Рабочий объезд прошел с участием профильных служб. Основной задачей стала координация работ на площадках, где пройдут праздничные мероприятия. Сергей Балашов отметил, что подготовка идет в активном режиме, и подчеркнул важность своевременного завершения всех мероприятий.

Особое внимание уделили Стахановскому озеру. Здесь укладывают тротуарные покрытия, устанавливают бордюры и малые архитектурные формы на детских площадках, обустраивают пирс и решетчатые настилы. Также прокладывают кабельные линии для видеонаблюдения и освещения, готовят инфраструктуру для фонарей и озеленения.

На открытой баскетбольной площадке имени А. А. Болошева продолжается укладка плитки, заливаются дорожки и монтируются тренажеры. В ближайшие дни планируется завершить устройство резинового покрытия и подготовить место для установки памятника.

Городской бульвар, где состоятся основные торжества, приводят в порядок: красят бордюры, косят траву и проводят ямочный ремонт. Дополнительно благоустраивают территорию МФЦ и участки после работ «Мособлводоканала», а также решают вопросы подтопления в городском парке. К празднику организуют торговые точки и проведут субботники по уборке.

В числе общих поручений — окос травы, покраска бордюров, ремонт дорожного покрытия и уборка улиц. По итогам объезда службам поручено обеспечить готовность города к празднику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.