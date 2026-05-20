В Домодедове засеют 9,6 тыс гектаров сельхозземель в 2026 году

Аграрии городского округа Домодедово продолжают весенне-полевые работы и планируют засеять 9564 гектара сельхозземель в 2026 году. Основные площади займут яровые и озимые культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Домодедове под посевы отведут 9564 гектара сельскохозяйственных земель. Большую часть площадей займут яровые культуры — ячмень, рапс, кукуруза на зерно и силос, а также однолетние и многолетние беспокровные травы. Под них предусмотрено около 6 тыс. гектаров. Озимые культуры — пшеница, рожь и рапс — разместят на 3564 гектарах.

Сельхозпредприятия уже внесли минеральные удобрения на площади 4461 гектар. Подкормку провели на участках озимой пшеницы, озимого рапса и многолетних трав с использованием аммиачной селитры и сульфата аммония.

Параллельно аграрии готовят почву к весеннему севу. На сегодняшний день подготовлено 1964 гектара, засеяно 780 гектаров кукурузы и 185 гектаров многолетних трав.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подчеркнула значимость отрасли для муниципалитета.

«Сельхозпредприятия ежегодно демонстрируют высокий уровень организации работ и ответственный подход к посевной кампании. От качества и темпов весенне-полевых работ напрямую зависит будущий урожай и развитие аграрного сектора округа», — отметила Евгения Хрусталева.

