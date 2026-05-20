«Не копировать поющие трусы»: Милонов дал совет выпускникам и родителям

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИАМО заявил, что подростки могут ярко одеваться на выпускные, но не нужно подражать «поющим трусам» с эстрады.

«Безвкусица, которая, к сожалению, идет от некоторых наших поп-звезд, одевающихся так, что хоть святых выноси, заражает и подростков. Они копируют своих кумиров. Вот и бывает, что одеваются совершенно ужасно. Ну, что ж делать, у нас такие люди выступают на центральных стадионах в жутком виде», — сказал Милонов.

Он призвал всех родителей нормально побеседовать со своими детьми и помочь им одеться со вкусом «хорошо и красиво, и молодежно».

«Пусть они запомнят этот вечер, но не копировать всякие „поющие трусы“, которые действительно задают дурновкусие, поскольку сами невоспитанны, сами необразованны», — заключил Милонов.

