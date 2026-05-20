Жара убивает, но не пейте ледяное: ваш рот не скажет «спасибо»

Врач Заяц: ледяные напитки в жару создают во рту среду для бактерий

Частое употребление холодных напитков в жару, особенно лед и напитки прямо из холодильника, резко охлаждает слизистые горла и пищевода, что создает благоприятную среду для вирусов и бактерий. Об этом РИАМО сообщила врач Виктория Заяц.

Кондиционер в жару помогает поддерживать комфортную температуру, но резкий перепад температур между улицей и помещением вызывает стресс для организма, сосудистый спазм и снижает местный иммунитет.

«Чтобы избежать простуды, важно постепенно охлаждаться, пить напитки комнатной температуры или слегка охлажденные, а не ледяные», — отметила врач.

Жара полезна тем, что активизирует кровообращение и обмен веществ, но она может привести к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, перегреву и тепловым ударам.

Важно следить за водным режимом, избегать чрезмерного пребывания на палящем солнце и не забывать про защиту кожи и глаз, резюмировала специалист.

