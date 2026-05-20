В Жуковском и Богородском округе не выявили превышений ПДК

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили качество воздуха в Жуковском и Богородском округе по обращениям жителей. Исследования, в том числе в ночное время, не выявили превышений нормативов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» выехали по заявкам жителей, которые просили оценить состояние атмосферного воздуха в жилых зонах. В Жуковском проверки провели в садовых некоммерческих товариществах «Фобос» и «Глушица», где дачники жаловались на запахи неустановленного происхождения.

«В Богородском округе жители просили проверить, не допускает ли по ночам сверхнормативных выбросов местное предприятие по производству стройматериалов. Исследования проведены в ночное время в городе Старая Купавна и СНТ «Бабкина дача» по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам замеров превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превысила 0,2 ПДКм.р.

До конца недели мобильные лаборатории продолжат работу в Подольске, Солнечногорске, Коломне, Егорьевске, а также в Одинцовском, Лосино-Петровском, Пушкинском и Ленинском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.