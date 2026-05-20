Мособлгаз строит 5 км сетей в деревне Дмитровцы в Коломне

Газовые сети строят в ранее негазифицированной деревне Дмитровцы городского округа Коломна по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Работы завершат в 2026 году, после ввода сетей жители смогут подать заявки на соцгазификацию, сообщает пресс-служба мособлгаза.

В деревне Дмитровцы проложат почти 5 километров газораспределительных сетей среднего давления. После ввода объектов в эксплуатацию жители смогут бесплатно подвести газ к границам своих участков по президентской программе социальной газификации.

В 2026 году компания также строит газовые сети в других негазифицированных населенных пунктах городского округа Коломна. В деревне Новая и селе Дарищи укладка газопроводов уже завершена.

Ранее по региональной губернаторской программе в округе газифицировали деревню Воловичи, поселок Запрудный, деревню Щепотьево и село Большое Колычево. Сейчас жители этих населенных пунктов подключают дома к газу по федеральной программе газификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.