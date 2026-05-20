Студентов казанского вуза выселяют из общежитий на время саммита Россия — АСЕАН

Казанский федеральный университет попросил студентов освободить общежития на время саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани в июне. Временное выселение вводят «в целях безопасности», сообщает «Осторожно, новости».

Вуз опубликовал приказ, в котором сказано, что в одном из общежитий нужно «освободить 500 мест» на время саммита Россия — АСЕАН. Выселение затронет многих учащихся 1, 2 и 3 курсов.

Также вуз перевел защиту курсовых работ и сдачу экзаменов в дистанционный формат. Студенты некоторых медицинских направлений не понимают, как им сдавать предметы онлайн.

Приказ был опубликован накануне, до этого студентов не уведомили о выселении. В документе утверждается, что мера вводится «в целях обеспечения безопасности перемещения и проживания обучающихся».

Студенты заявляют, что в студгородке условия хуже. Кроме того, ребята переживают, что им не достанется места.

