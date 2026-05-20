Власти Севастополя уточнили число пострадавших школьников при обрушении балкона

Развожаев: 9 школьников пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя

В Севастополе девять 17-летних школьников пострадали при обрушении балкона в школе, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, сообщает газета «Известия» .

Все произошло 20 мая. По словам Михаила Развожаева, травмы получили шесть юношей и три девушки.

«Трое школьников в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сказал губернатор.

Мать одной из пострадавших девочек Наталья рассказала, что в момент происшествия подростки находились на балконе для фотосессии.

Следственный комитет Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело.

