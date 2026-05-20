Перепутал педали: из-за чего катер с туристами перевернулся на Байкале

Катер с 18 туристами перевернулся на Байкале из-за ошибки капитана — он перепутал педали, сообщает Baza .

Лодка двигалась на воздушной подушке по льду. В какой-то момент капитан принял решение выехать на воду. Маневр нужно было совершить плавно, постепенно снижая скорость, но все пошло не по плану.

Предварительно, управляющий катером перепутал педали и резко нажал на газ, когда судно было на месте обрыва льда. В результате «Хивус» накренился, съехал с кромки и перевернулся.

В момент ЧП на борту находились 18 туристов из Москвы и Подмосковья. Пятеро погибли, среди них — капитан судна.

Трагедия произошла накануне в районе скалы Черепаха в 30 м от берега. Ранее был опубликован список имен всех путешественников, которые находились на борту.

