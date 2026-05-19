Опубликован список людей, которые находились на опрокинувшемся на Байкале катере

На опрокинувшемся на Байкале катере было 18 человек

На катере, который перевернулся на Байкале, по уточненным данным, находились 18 туристов. Среди них был 14-летний ребенок. Опубликован список имен всех путешественников, сообщает Baza .

Судно «Хивус» перевозило 18 человек, пятеро из которых погибли. Туристы приехали из столицы и Московской области. В том числе среди жертв трагедии — капитан катера.

Список людей, которые были на борту перевернувшегося судна:

40-летняя Елена В.

63-летняя Наталья С.

53-летняя Ольга М.

50-летний Николай П.

69-летняя Елена П.

59-летняя Елена Ч.

60-летняя Наталья С.

50-летняя Юлия С.

64-летняя Маргарита К.

66-летняя Наталья Ж.

49-летняя Ирина Б.

27-летний Сергей Б.

14-летний подросток.

64-летняя Марина Ф.

43-летний Денис Ф.

64-летняя Галина С.

Мария Т.

ЧП произошло в районе скалы Черепаха в 30 м от берега. По предварительной информации, капитан выехал на лед, после чего решил совершить прыжок с него в воду. Во время маневра катер перевернулся.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии мог стать перегруз. Популярные модели катеров «Хивус» рассчитаны на 10 человек, но не более.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.