Опубликован список людей, которые находились на опрокинувшемся на Байкале катере

На катере, который перевернулся на Байкале, по уточненным данным, находились 18 туристов. Среди них был 14-летний ребенок. Опубликован список имен всех путешественников, сообщает Baza.

Судно «Хивус» перевозило 18 человек, пятеро из которых погибли. Туристы приехали из столицы и Московской области. В том числе среди жертв трагедии — капитан катера.

Список людей, которые были на борту перевернувшегося судна:

  • 40-летняя Елена В.
  • 63-летняя Наталья С.
  • 53-летняя Ольга М.
  • 50-летний Николай П.
  • 69-летняя Елена П.
  • 59-летняя Елена Ч.
  • 60-летняя Наталья С.
  • 50-летняя Юлия С.
  • 64-летняя Маргарита К.
  • 66-летняя Наталья Ж.
  • 49-летняя Ирина Б.
  • 27-летний Сергей Б.
  • 14-летний подросток.
  • 64-летняя Марина Ф.
  • 43-летний Денис Ф.
  • 64-летняя Галина С.
  • Мария Т.

ЧП произошло в районе скалы Черепаха в 30 м от берега. По предварительной информации, капитан выехал на лед, после чего решил совершить прыжок с него в воду. Во время маневра катер перевернулся.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии мог стать перегруз. Популярные модели катеров «Хивус» рассчитаны на 10 человек, но не более.

