Опубликован список людей, которые находились на опрокинувшемся на Байкале катере
Фото - © скриншот/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На катере, который перевернулся на Байкале, по уточненным данным, находились 18 туристов. Среди них был 14-летний ребенок. Опубликован список имен всех путешественников, сообщает Baza.
Судно «Хивус» перевозило 18 человек, пятеро из которых погибли. Туристы приехали из столицы и Московской области. В том числе среди жертв трагедии — капитан катера.
Список людей, которые были на борту перевернувшегося судна:
- 40-летняя Елена В.
- 63-летняя Наталья С.
- 53-летняя Ольга М.
- 50-летний Николай П.
- 69-летняя Елена П.
- 59-летняя Елена Ч.
- 60-летняя Наталья С.
- 50-летняя Юлия С.
- 64-летняя Маргарита К.
- 66-летняя Наталья Ж.
- 49-летняя Ирина Б.
- 27-летний Сергей Б.
- 14-летний подросток.
- 64-летняя Марина Ф.
- 43-летний Денис Ф.
- 64-летняя Галина С.
- Мария Т.
ЧП произошло в районе скалы Черепаха в 30 м от берега. По предварительной информации, капитан выехал на лед, после чего решил совершить прыжок с него в воду. Во время маневра катер перевернулся.
Ранее сообщалось, что причиной трагедии мог стать перегруз. Популярные модели катеров «Хивус» рассчитаны на 10 человек, но не более.
