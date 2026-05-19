Смертельный перегруз: почему опрокинулась лодка на Байкале
Причиной опрокидывания лодки на Байкале мог стать перегруз
Фото - © Telegram/Baza
По предварительным данными, причиной опрокидывания аэролодки на Байкале мог стать перегруз. На борту находились 14 пассажиров вместо 10, сообщает SHOT.
Популярные модели катеров «Хивус» рассчитаны на 10 человек, но не более. В этом случае на лодку поместились 14 пассажиров.
Удалось спасти в том числе 14-летнего подростка. По предварительным данным, погибли 5 человек. Их тела сейчас ищут.
Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. У некоторых людей диагностировали переохлаждение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.