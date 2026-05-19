Смертельный перегруз: почему опрокинулась лодка на Байкале

сегодня в 11:47

Причиной опрокидывания лодки на Байкале мог стать перегруз

По предварительным данными, причиной опрокидывания аэролодки на Байкале мог стать перегруз. На борту находились 14 пассажиров вместо 10, сообщает SHOT .

Популярные модели катеров «Хивус» рассчитаны на 10 человек, но не более. В этом случае на лодку поместились 14 пассажиров.

Удалось спасти в том числе 14-летнего подростка. По предварительным данным, погибли 5 человек. Их тела сейчас ищут.

Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. У некоторых людей диагностировали переохлаждение.

