Приставали к детям на улице: пьяных извращенцев задержали в Ростове

Двух пьяных извращенцев, пристававших к детям на улице, задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону два извращенца напились и начали приставать к детям на улице. Правоохранителям удалось поймать мужчин, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости» .

В Сети опубликовали кадры задержания подозреваемых. Судя по фото, извращенцы орудовали рядом с детской площадкой в микрорайоне Александровка.

По словам очевидцев, сначала мужчины выпивали спиртное, а затем переключили свое внимание на детей.

«Один из них обнимал и целовал, звал к себе домой! Никто из мимо проходящих мужчин не помог, выбежали местные жительницы и вызвали полицию!» — рассказала одна из очевидцев.

В ходе досмотра у одного из задержанных в сумке были найдены детские вещи и вазелин.

