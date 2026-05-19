В Ленинском округе на предприятии «Евросервис» прошла выездная администрация

В Ленинском городском округе в поселке Развилка на предприятии «Евросервис» 15 мая прошла встреча с сотрудниками в формате «выездной администрации». Глава Ленинского округа Станислав Каторов, советник Вице-губернатора Московской области Николай Ханин, учредитель сети медицинских центров «Никомед» Сергей Семикин, заместители главы городского округа, руководители профильных управлений администрации и депутаты Совета депутатов ответили на вопросы жителей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Формат выездной администрации позволяет нам оперативно реагировать на запросы жителей округа, детально разбирать проблемные вопросы и совместно с профильными службами находить пути их решения. Такой прямой диалог помогает быстрее принимать необходимые меры», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Одним из обращений стал вопрос состояния Развилковского лесопарка. Жительница обратилась с просьбой создать зону для прогулок со скамейками и дорожками.

Глава округа Станислав Каторов пояснил, что по объекту «Благоустройство Юго-Восточного лесопарка спецлесхоза Москвы (Развилковский лесопарк)» в Министерство благоустройства Московской области направлена заявка на включение в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2030 годы. Рассмотрение заявки запланировано при формировании бюджета Московской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Также на встрече рассматривались вопросы возмещения материального ущерба после протечек кровли в многоквартирных домах, организации дорожного движения и парковки грузового транспорта вдоль ЖК «Римский квартал» и другие актуальные темы.

Все озвученные обращения традиционно приняты в работу профильными подразделениями администрации, по ряду из них уже определены конкретные меры и сроки реализации. Встречу посетили порядка 30 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.