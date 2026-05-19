Bloomberg: рубль возглавил топ мировых валют

Российский рубль резко укрепился в этом квартале по отношению к доллару и стал лидером в рейтинге мировых валют по показателям роста, сообщает ProFinance со ссылкой на Bloomberg.

Рубль продемонстрировал такие впечатляющие результаты благодаря увеличению валютных доходов от продажи нефти после начала иранского конфликта. Также рост связывают с дисбалансом на финансовом рынке, жесткой денежно-кредитной политикой и низким спросом на иностранную валюту.

Всего с начала апреля рубль укрепился на 12%, дойдя до отметки в 72,6 за доллар. Такие показатели роста являются самыми высокими с февраля 2023 года. Отечественная валюта удивляет уже второй год подряд, отклоняясь от официальных и рыночных прогнозов, которые предрекали ее девальвацию.

При этом некоторые эксперты все еще считают, что рубль «переоценен» в текущей ситуации. Однако Искандер Луцко, старший портфельный менеджер Istar Capital из Дубая, утверждает, что «сейчас идеальные условия», чтобы отечественная валюта укреплялась и дальше. Он подчеркивает, что рубль вернется к более нормальным условиям, «если российская экономика выйдет из военного положения».

Тем временем во вторник курс доллара продолжает снижаться. В первой половине дня 19 мая американская валюта опускалась до отметки в 71 рубль.

