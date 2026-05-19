Клубничный сезон: какие ягоды можно собирать и покупать в Москве и Подмосковье в июне 2026 года

В материале РИАМО рассказываем о сезонных ягодах, которые можно найти на прилавках и собирать в лесу в Московском регионе в июне 2026 года.

Какие ягоды можно покупать в июне

В Москве и Московской области ягоды начинают появляться только к середине-концу июня, но выручают южные регионы, где уже созрела клубника, черешня, малина.

Клубника

Итак, клубнику в Московском регионе в мае привозят из южных регионов России – Крыма и Краснодарского края, к середине-концу июня на прилавках уже может появиться клубника, выращенная в Подмосковье.

Черешня и вишня

Черешню и вишню в июне привозят из Узбекистана и Абхазии, из юных регионов России, к концу месяца появляется местная ягода. Учитывая довольно теплую весну, вполне вероятно, что подмосковные черешня и вишня в этом году порадуют во второй половине июня.

Малина и земляника

Купить можно малину и землянику. Так, в Москве уже открылись павильоны «Ягодные сезоны», где уже продают клубнику, землянику и малину, которые привезли из фермерских хозяйств южных регионов Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии. Другие ягоды будут появляться в павильонах по мере созревания.  

Список официальных ярмарок Подмосковья можно найти на портале «Мой АПК».

Как выбирать ягоды в магазине и где их лучше покупать

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что покупать ягоды нужно на официальных рынках и ярмарках региона.

Чтобы выбрать качественные ягоды нужно обратить внимание на:

  • внешний вид: ягоды должны быть целыми, без вмятин, трещин и признаков гниения;
  • цвет: он должен быть равномерным и характерным для сорта – слишком яркий или неестественный оттенок должен насторожить;
  • аромат: свежие ягоды обычно имеют легкий естественный аромат, отсутствие запаха либо резкий химический запах – повод задуматься;
  • плотность: плоды не должны быть слишком мягкими или, наоборот, излишне твердыми;
  • упаковку: в ней не должно быть конденсата и сока – это может говорить о нарушении условий хранения или перевозке перезревших плодов;
  • место производства: чем ближе к месту покупки выросли ягоды, тем лучше – скорее всего они не подвергались длительной транспортировке и обработке.

Что можно собирать на своих грядках в июне

Клубника

В Московской области клубника обычно созревает в середине — конце июня. Все зависит от погоды и сорта клубники. Теплая весна вполне может ускорить рост ягод и в середине июня жители московского региона смогут насладиться вкусом местной клубники. Ранние сорта, такие как Клери, Хоней и Альба могут созреть в первой половине июня.

Черешня и вишня

Черешню и вишню в Московской области начнут собирать во второй половине июня. Это касается ранних сортов. Поздние сорта можно будет собирать еще в августе.

Какие лесные ягоды можно собирать в июне

Земляника

В июне 2026 года в Московской области можно собирать землянику, которая начинает созревать примерно в середине июня. Первую ароматную лесную ягоду можно найти во всех лесах, но больше всего ее в Серпуховском, Шатурском, Щелковском и Пушкинском горокругах, в районе озера Бисерово под Ногинском. Растет земляника в Лыткарино, Талдомском и Дмитровском городском округе, в лесу в черте городского округа Протвино.

Малина

Во второй половине июня в лесах Подмосковья созревает малина. Ягоды лучше всего собирать к востоку от Сенежского озера, по берегам реки Дубны, в Протвино, у деревень Еремино и Маврино городского округа Щелково, в лесах Егорьевска, в окрестностях деревень Новлянки, Григорково, Парамоново, Стреково, у поселка Рязановский.

Когда и как собирать лесные ягоды в июне

  • Лучшее время — раннее утро, после высыхания росы. 
  • Ягоды нужно собирать вручную и складывать в небольшую плотную емкость, чтобы они не мялись. 
  • Собранные ягоды следует немедленно убрать в защищенное от солнца, прохладное место. 

Коротко о ягодах в июне

  • В июне в Московском регионе начинается настоящий ягодный сезон. В это время на прилавках появляются: клубника, черешня и вишня, малина и земляника.
  • Покупать ягоды лучше всего на официальных рынках и ярмарках, где продукция проходит контроль качества.
  • При выборе ягод обращать внимание на внешний вид, цвет, аромат, плотность и упаковку.
  • В лесах в июне можно собирать землянику и малину.
  • На грядках в Подмосковье в середине-конце июня созревает клубника, в садах растут ранние сорта черешни и вишни.