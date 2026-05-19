Клубничный сезон: какие ягоды можно собирать и покупать в Москве и Подмосковье в июне 2026 года

Какие ягоды можно покупать в июне

В Москве и Московской области ягоды начинают появляться только к середине-концу июня, но выручают южные регионы, где уже созрела клубника, черешня, малина.

Клубника

Итак, клубнику в Московском регионе в мае привозят из южных регионов России – Крыма и Краснодарского края, к середине-концу июня на прилавках уже может появиться клубника, выращенная в Подмосковье.

Черешня и вишня

Черешню и вишню в июне привозят из Узбекистана и Абхазии, из юных регионов России, к концу месяца появляется местная ягода. Учитывая довольно теплую весну, вполне вероятно, что подмосковные черешня и вишня в этом году порадуют во второй половине июня.

Малина и земляника

Купить можно малину и землянику. Так, в Москве уже открылись павильоны «Ягодные сезоны», где уже продают клубнику, землянику и малину, которые привезли из фермерских хозяйств южных регионов Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии. Другие ягоды будут появляться в павильонах по мере созревания.

Список официальных ярмарок Подмосковья можно найти на портале «Мой АПК».