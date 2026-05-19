Плюс еще одна фобия: мотылька нашли в ухе у россиянина

Мотылек поселился в ухе у россиянина и не хотел его покидать. Без медицинской помощи тут не обошлось. Историю рассказала в соцсетях медик, которая достала насекомое из уха пациента.

Девушка показала на видео, что мотылек забрался достаточно глубоко. Он шевелил лапками и головой, но вперед не продвигался.

«Сезон самых интересных находок в ухе открыт», — написала врач.

Она уточнила, что насекомое залетело на большой скорости в ухо пациента, когда тот находился на даче. Пользователи в комментариях пришли в ужас.

«Спасибо, плюс еще одна фобия», «Ого. Я теперь боюсь, когда что-то зашевелится в ухе», «В гости залетел», — написали комментаторы.

Некоторые рассказали свои жуткие истории, как к ним в ухо забрались неожиданные «гости»: тараканы, мухи, жуки и т. д.

