Катер перевернулся на Байкале: что известно о трагедии, пострадавших и причинах ЧП

В материале РИАМО — о трагедии, в результате которой пострадали туристы из Москвы и Подмосковья.

Что случилось на Байкале 19 мая

0:12 Видео - © РЕН ТВ

На Байкале перевернулось судно на воздушной подушке «Хивус» в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Катер перевернулся во время маневра — капитан решил совершить прыжок со льда в воду. На месте происшествия работают спасатели МЧС, задействованы водолазные группы и техника. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кто был на борту аэролодки, перевернувшейся на Байкале

На борту находились туристы из Москвы и Подмосковья. Группа прибыла на Байкал накануне ночью, а сегодня должна была возвращаться в Москву. Среди пассажиров были взрослые и как минимум один ребенок (14-летний подросток). Всего на борту было 18 человек, сообщают в МЧС Бурятии.

Что известно о пострадавших в результате опрокидывания катера на Байкале

Из воды достали 13 человек, у всех диагностировано переохлаждение. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. Остальные получили помощь на месте. Среди спасенных есть ребенок. Остальные пять человек погибли, включая капитана судна.

Что стало причиной опрокидывания лодки на Байкале

По предварительным данным, причиной трагедии стало превышение допустимого количества пассажиров на борту: «Хивус» рассчитан на 10 человек, но в момент аварии там находилось 18.

Расследование ЧП на Байкале

Фото - © Telegram-канал 112

Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Что известно о компании, которая занималась туром на Байкале

Фото - © Telegram-канал SHOT

По данным канала Baza, организацией тура занималась подмосковная компания «КрисТур» из Ступино. Программа для группы из 14 человек стартовала в Улан-Удэ и включала поездки в Китай и Монголию, а также экскурсии по Байкалу на аэролодке за отдельную плату. Стоимость тура составляла 65 тысяч рублей, а поездка на аэролодке — еще 5 тысяч рублей.

По информации Mash, прогулку на катере организовывала компания «Кристальный Байкал», цены на такой променад вдоль берега варьируются от 4 до 7 тысяч рублей за экскурсию. Эта компания зарегистрирована с 2012 года, в 2023 году ее проверяли за нарушение санитарных норм, а в 2025-м Ространснадзор вынес предостережение за перевозку людей без лицензии.

Также по информации Mash, директор компании, которая организовала прогулку на катере, — жена одного бывшего чиновника. Отмечается, что сейчас на Байкале тает лед, он становится рыхлым, и гиды уже не катают туристов на «Хивусах», потому что на таком судне легче всего провалиться. «Кристальный Байкал» — единственный, чьи лодки такого типа еще выходили в путь. Из-за произошедшей трагедии все турфирмы Байкала будут подвергнуты тщательной проверке.