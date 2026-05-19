Журналистка ответила Юлии Пересильд, обвинившей ее во вранье о дочери

Актрису Юлию Пересильд возмутила публикация о якобы решении дочери бросить школу. Журналистка, опубликовавшая данную новость, ответила, что «просто выполняла свою работу».

15 мая Пересильд дала комментарий журналистке газеты «7дней» про свою 16-летнюю дочь Анну, которая решила не идти в 11-й класс и окончить школу экстерном, чтобы затем поступить в ГИТИС. После этого журналистка написала новость с заголовком: «Юлия Пересильд сообщила, что не стала отговаривать дочь, решившую уйти из школы».

Данная статья не понравилась актрисе. Журналистка предложила смягчить заголовок, но Пересильд потребовала удалить и новость, и все видео с ее комментариями в соцсетях. Также актриса написала пост, в котором обвинила журналистку во вранье и распространении фейков о том, что Анна якобы решила бросить школу.

«Уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы, честно, достали перевирать слова вам сказанные. Кто там бросил школу? Кто ушел из 9-го класса? Что вы несете?» — написала она в Instagram*

В ответ сотрудница СМИ заявила, что просто «выполняла свою работу и задала Юле вопрос, на который она могла бы не отвечать».

«Однако она ответила и, видимо, решила, что наговорила лишнего. Поэтому потребовала убрать все ее комментарии», — заявила журналистка.

При этом многие комментаторы встали на сторону Пересильд, назвав заголовок некорректным.

