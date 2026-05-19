Воробьев: региональный сосудистый центр в Одинцове примет пациентов в октябре

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта здания экс-стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково Одинцовского городского округа Московской области, где заработает региональный сосудистый центр. Его планируют запустить в октябре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Крупные работы почти закончили. В дальнейшем ожидается пусконаладка. Сдать объект собираются летом. Первые пациенты отправятся в него уже осенью.

В современном центре получится обслуживать 800 тыс. жителей Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского и Можайского округов. Там планируют оказывать высокотехнологичную помощь людям с инфарктами, инсультами и иными серьезными сосудистыми недугами.

Это даст возможность уменьшить нагрузку на такие же центры в Красногорске и Мытищах. Они обслуживают весь северо-запад Подмосковья.

Воробьев рассказал, что региональный сосудистый центр находится в месте, откуда можно быстро оказывать экстренную помощь людям в Одинцовском округе и из ближайших территорий. В большинстве случаев речь идет об инсультах, инфарктах, болезнях сердца и иных травмах.

«Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места, в частности в Красногорск, а это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов. Здание здесь нуждалось в глубоком обновлении. Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция. Тут будут и новые стены, и современная система вентиляции по всем медицинским стандартам, и, конечно, новейшее оборудование. В октябре мы планируем запустить центр», — отметил губернатор.

