«Каспер» с молотком: соседи боятся деда-агрессора в Тюмени

В тюменской многоэтажке появился свой «Каспер» — 71-летний собственник квартиры терроризирует соседей. Недавно пенсионер накинул на себя простыню, схватил молоток и разбил камеру видеонаблюдения в подъезде, сообщает URA.RU .

Но это далеко не первый его выход. Как рассказала председатель ТСЖ, до этого дедушка демонтировал стояк в своей квартире и залил двух соседей. Возмещать ущерб он отказался, заявив, что все вокруг врут и его оговаривают.

Соседи уже много раз обращались в полицию и по номеру «112», но безрезультатно. По словам местных жителей, либо никто не приезжает, либо перенаправляют в другое место. Одна из женщин лично писала заявление в психиатрическую больницу, но получила отказ: у медиков нет полномочий, так как она не родственница пациента.

Жильцы дома в отчаянии. Они просят полицию обратить внимание на проблему и помочь справиться с агрессивным пенсионером, который продолжает пугать людей и портить общее имущество.

