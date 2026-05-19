Исследование: 40% россиян готовы переехать в пригород из-за близости к природе

В конце прошлой недели девелопер «Сити21» организовал для риелторов и частных брокеров тур, посвященный проекту миниполиса «Аристов Берег». Мероприятие прошло в деревне Аристово (округ Красногорск Подмосковья), где планируется возвести объект. Организаторы устроили для гостей презентацию миниполиса, рассказали о его наполнении и о том, как планируется благоустроить территорию, сообщила пресс-служба девелопера.

«Тренд на загородный образ жизни очевиден: так, недавний наш опрос показывает, что 40% жителей крупных городов хотели бы сменить суету большого города на близость к природе, а каждый третий всерьез задумывается о переезде в пригород. Для покупателя становится важна как природная рекреация, так и автономность проекта. Как девелопер, развивающий концепцию „Миниполис“ в подмосковных проектах, мы хотим создать для будущих жителей тот образ жизни, к которому они стремятся: здоровый, размеренный, но с привычным комфортом. Именно этим принципам соответствует концепция миниполиса „Аристов Берег“», — прокомментировала Дарья Постникова, директор по продукту «Сити21».

Юрий Просвиров, коммерческий директор компании, познакомил участников с условиями партнерства и объяснил схему взаимодействия. «Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с профессиональным сообществом брокеров и агентов по недвижимости. Надеемся, что эта встреча станет началом плодотворной совместной работы», — подвел итог топ-менеджер.

Присутствовавшие на туре высоко оценили качество организации и насыщенность события полезной информацией. Как отметили гости, личное знакомство с проектом на месте дает максимум знаний для последующей работы с конечными покупателями.

Миниполис под названием «Аристов Берег», который возводит девелопер «Сити21», находится в 7,2 км от станции метро «Пятницкое шоссе» и примерно в 10 км от МКАД. На земельном участке площадью 10,5 га запланировано строительство пяти корпусов высотой от 4 до 12 этажей на 2119 квартир.

Согласно проекту, в составе жилого квартала появятся школа на 550 учащихся, детский сад на 260 мест и амбулатория. Для автовладельцев предусмотрено строительство двух многоуровневых паркингов на 672 машино-места.

Вложения в инженерную инфраструктуру проекта составили 190 миллионов рублей. Эти деньги пошли на реконструкцию водозаборного узла в поселке Светлые Горы, благодаря чему будет обеспечено водоснабжение всех пяти домов.