Число предприятий МСП в Балашихе выросло почти на 20% за последние 5 лет

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Балашихе с 2021 года выросло почти на 20% — с 24 до почти 31 тысячи. Развитие экономики, поддержку бизнеса и создание новых рабочих мест обсудили на форуме «Доверие», который прошел 15 мая в КДЦ «Заря», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса в округе заняты более 72 тысяч человек. За последние пять лет средняя заработная плата в секторе МСП выросла почти в два раза.

«Когда мы говорим про экономику, это не просто цифры инвестиций. Это системная работа по созданию рабочих мест и развитию промышленности. Вместе с нашими предприятиями, предпринимателями и инвесторами мы создавали индустриальные парки, развивали логистику, поддерживали малый и средний бизнес», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

Поддержке предпринимателей в Балашихе уделяется большое внимание. За пять лет на муниципальные меры поддержки бизнеса направили более 41 миллиона рублей, а дополнительные налоговые поступления превысили 350 миллионов рублей.

Продолжает работать и программа «Помещение за 1 рубль». Только за последние два года предпринимателям передали почти 3 тысячи квадратных метров муниципальных помещений на льготных условиях.

Кроме того, за пять лет предприятия Балашихи получили более 255 миллионов рублей региональных субсидий и грантов на модернизацию производств, закупку оборудования и развитие импортозамещения. В результате этой работы за последние пять лет в округе создали 57 тысяч новых рабочих мест, а городской бюджет вырос с 16 до почти 30 миллиардов рублей.

Важную роль в развитии делового сообщества округа играет Балашихинская ТПП. Палата выступает площадкой для взаимодействия бизнеса и власти, помогает предпринимателям получать меры поддержки, участвовать в профильных форумах и образовательных программах, а также сопровождать инвестиционные и производственные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.