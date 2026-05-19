Росгвардия задержала подозреваемых в грабеже в Ногинске

Сотрудники СОБР «Гюрза» задержали в Ногинске 34-летнего жителя Подмосковья и 31-летнюю женщину из Ярославской области, подозреваемых в ограблении 62-летнего мужчины. Операция прошла при силовой поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

По данным следствия, ранним утром злоумышленники в масках через незапертую дверь проникли в дом жителя Ногинска. Они схватили хозяина, избили его трубным ключом и применили электрошокер, требуя сообщить, где хранятся деньги. Не добившись ответа, нападавшие связали мужчину скотчем и перенесли в подвал, после чего начали искать ценности самостоятельно.

Обнаружив в доме только 12 тыс. рублей, подозреваемые скрылись. Позднее их задержали по месту жительства при силовой поддержке СОБР «Гюрза».

В ходе обыска в квартире одного из задержанных изъяли трубный ключ, который, по версии следствия, использовался при нападении. Возбуждено уголовное дело.

